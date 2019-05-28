Единороссы просят вернуть в партию главу района, который напал на журналиста «России 24»

Члены «Единой России» считают, что Сергея Зайцева несправедливо исключили из партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политсовет членов «Единой России» Ширинского района Хакасии поддержит исключенного из партии главу района Сергея Зайцева, который напал на журналиста телеканала «Россия 24». Прошение о восстановлении чиновника направят в генеральный совет партии и ее региональное отделение.

«Политсовет выступил в поддержку Зайцева. Он намерен направить обращение в президиум генерального совета „Единой России“ и президиум Хакасского регионального отделения с просьбой пересмотреть решение об исключении главы Ширинского района из партии», — передает телеканал 360. Если просьба останется неуслышанной, все входящие в совет обещают выйти из партии.

Сергей Зайцев напал на корреспондента «России 24» во время интервью. Журналист задавал чиновнику вопросы о его судимости, коррупции, хищениях, а также об условиях, в которых находятся жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад. В ответ Зайцев схватил корреспондента и повалил его на пол. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналиста, а президиум генерального совета «Единой России» исключил Зайцева из партии, уточняет «Национальная служба новостей».