Чиновника, повалившего на пол журналиста «России 24», исключили из «Единой России»

Сергея Зайцева исключили из партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста телеканала «Россия 24», исключили из партии «Единая Россия». Такое решение принял президиум генерального совета фракции.

«Президиум генсовета „Единой России“ принял решение исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева», — сообщает РИА «Новости».

Сергей Зайцев напал на корреспондента «России 24» во время интервью. Журналист задавал чиновнику вопросы о его судимости, коррупции, хищениях, а также об условиях, в которых находятся жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад. В ответ на это Зайцев схватил корреспондента и повалил на пол. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналиста.