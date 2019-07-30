После громкого ареста в пенсионных фондах России стартуют массовые проверки

Генеральная прокуратура РФ проведет массовые проверки деятельности пенсионных фондов по всей стране. Тотальная ревизия начнется по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщил на заседании коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
«С августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами», — сказал Буксман. «Факты незаконного перевода пенсионных накоплений из ПФР, нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную», — уточнил замгенпрокурора.
12 июля был арестован экс-заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов. Он признал вину в получении взятки в 4,4 млн рублей, напоминает RT. Следователи выяснили, что эти деньги Иванов получил от компании «Техносерв» за госконтракты на разработку для ПФР Единой государственной информационной системы соцобеспечения, уточняет «Национальная служба новостей».