Жена посла США в России отчитала журналистов CNN за «отставку» мужа

Американские журналисты досрочно отправили в отставку Джона Хантсмана Фото: wikimedia.org/United States Department of State

Жена американского посла в РФ Мэри Кэй Хантсман раскритиковала журналистов телеканала CNN за репортаж, в котором они сообщили о том, что супружеская пара якобы находится в «прощальном турне» по России. По ее словам, такой вывод репортеры сделали на основе ее сообщений из соцсетей.

Журналисты в репортаже сообщали, что посол США в РФ Джон Хантсман устраивает прощальные встречи с представителями дипмиссии. Одним из источников «прощального» настроя стали снимки, которые Мэри Кэй Хантсман выкладывала в своем Instagram, в том числе достопримечательностей Москвы, пишет РИА «Новости».

«Я никогда не использовала свой аккаунт в Instagram, чтобы поддержать совершенно выдуманные телеканалом CNN заявления о нашем (с мужем) скором отъезде и некоем „прощальном турне“. Мы даже еще не заявили о своем отъезде, объявление об этом последует в скором времени», — заявила раздосадованная супруга посла. Репортаж со своими фотографиями из соцсетей Мэри Кэй назвала «непорядочным». Она отметили, что «здесь не устраивают „прощальных турне“, а отдают честь морпехам (отвечают за внутреннюю безопасность посольств США — прим.редю) при отъезде». По ее словам, именно об этом должен был быть репортаж американских журналистов.

Ранее стало известно, что посол США в России Джон Хантсман к концу года оставит свой пост, сообщало информагентство Nation News.