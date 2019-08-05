Михельсон стал главным конкурентом Миллера в Европе

Поставки голубого топлива в Европу выросли до 61,1 млрд кубометров газа Фото: Максим Егоров © URA.RU

Главным конкурентом государственной компании «Газпром», которой руководит Алексей Миллер, на европейском рынке в первом полугодии 2019 года стало частное предприятие «НОВАТЭК», чьим председателем правления является Леонид Михельсон. Изменение произошло на фоне роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

По данным исследовательской компании IHS, поставки голубого топлива в Европу в первом полугодии 2019 года достигли 61,1 млрд кубометров, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом поставки газа от традиционных конкурентов «Газпрома» сократились. «Однако на [их] место пришли новые, и главным из них стал крупнейший российский частный производитель газа „НОВАТЭК“», — пишет « Коммерсант ».

По данным издания, поставки СПГ с проектов «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк» за первую половину 2019 года выросли на 9,5 млрд кубометров, что является самым большой приростом среди всех поставщиков на рынок Европы.

Издание отмечает, что в последние годы цены на СПГ в Азии были выше, чем в Европе. Однако в этом году «азиатская премия» за топливо оказалась низкой. «В частности, поэтому почти весь газ с проекта „Ямал СПГ“ задержался в Европе — везти его дальше в Азию стало просто нерентабельно», — говорится в материале.