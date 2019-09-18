Один из самых молодых губернаторов объяснил смысл своего скандального заявления о пенсиях

Антон Алиханов считает, что ничего скандального и резонансного в его словах нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

33-летний калининградский губернатор Антон Алиханов, являющийся одним из самых молодых руководителей региона в России, рассказал о том, что не имел в виду ничего скандального, предлагая россиянам заблаговременно откладывать деньги на старость. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «URA.RU».

«Я вкладывал в свой ответ на вопрос журналистов совсем другую мысль. Меня просто попросили прокомментировать инициативу разрешить россиянам пользоваться накопительной частью пенсии и направлять ее на какие-то расходы, не дожидаясь. Я ответил, что являюсь сторонником того, чтобы всегда создавать себе финансовую «подушку безопасности» (если есть такая возможность, конечно), делать вклады в банках, покупать акции и облигации. В старости эту «подушку безопасности надо обязательно иметь. Я сам работаю со второго курса и всегда старался что-нибудь откладывать. Когда был студентом, я даже торговал на бирже. И всех, у кого есть возможность, призываю искать себе возможности для заработка», — пояснил глава региона.

По мнению Алиханова, у многих людей нет возможности сейчас что-либо откладывать. В связи с этим россиянам можно позволить тратить деньги из накопительной части пенсии на бизнес, образование или что-либо еще, отмечает губернатор.

«Вообще же я горячо поддерживаю нынешнюю пенсионную систему и считаю, что социальному обеспечению граждан должно уделяться большое внимание. Даже могу привести несколько социнициатив, которые реализуются в нашем регионе. Например, для многодетных семей, стоящих в очереди на землю, мы ввели возможность получения денег, многие уже этим воспользовались и получили по 300 тысяч рублей. А со следующего года мы будет платить по 300 тысяч молодым людям, которые, учась в вузе (или вскоре после этого, родили первого ребенка. С 2020 года более миллиарда рублей будет выделено на пенсии…», — подчеркивает Алиханов.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которому 17 сентября исполнилось 33 года, в разговоре с представителями СМИ заявил о том, что, по его мнению, россияне должны с молодого возраста откладывать деньги на старость. Калининградские журналисты считают, что своим заявлением Алиханов выразил общую позицию властей страны. Также стоит отметить и тот факт, что, по мнению экспертов, на сегодняшний день, в команде губернатора Калининградской области попросту отсутствует человек, который мог бы вовремя предупредить главу региона о недопустимости подобного рода высказываний.