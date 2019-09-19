Пропавший после крупной сделки предприниматель скрывался в монастыре

После крупной сделки бизнесмен решил оставить мирскую жизнь (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пропавшего после крупной сделки предпринимателя из Бурятии обнаружили в Посольском Спасо-Преображенском мужском монастыре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

В январе о пропаже мужчины сообщил его партнер по бизнесу. Предприниматель из Прибайкальского района совершил сделку с крупной суммой денег и пропал. «По факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), и начато расследование», — сообщили в ведомстве.

После долгого расследования предпринимателя обнаружили среди послушников монастыря. Мужчина рассказал следствию, что после сделки решил поступить на церковную службу и уехал в монастырь, никого не предупредив. После обнаружения бизнесмена уголовное дело было закрыто.