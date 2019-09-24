Уральский театр оштрафовали из-за неготовности работать в случае «атомного взрыва»

Театр оштрафовали из-за отсутствия противогазов и тушенки на случай войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский «Коляда-театр» был оштрафован на 50 тысяч рублей из-за нарушений в сфере гражданской обороны. Как уточняет руководитель учреждения Николай Коляда, денежное взыскание назначили после добавления театра в список предприятий, готовых работать в случае «атомного взрыва».

«А за что штраф-то? А за то, что нас включили в список предприятий, которые в случае войны (атомного взрыва) будут продолжать работать. <…> А мы даже про это и не знали, нас не поставили в известность. А у нас нет противогазов, тушенки и прочего», — рассказал о подробностях штрафа Коляда на своей странице в Facebook.

Глава учреждения уточнил, что изначально штраф мог составить 200 тысяч рублей, но впоследствии сумму уменьшили до 50 тысяч, что примерно равно сборам с одного спектакля. «Я заплачу им, только пусть отстанут. Потому что с ними лучше не связываться — закроют и все», — уточнил руководитель «Коляда-театра».