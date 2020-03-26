Мать Ксении Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать телеведущей Ксении Собчак и сенатора от Тувы Людмилу Нарусова доставили в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
«Женщина обратилась в одну из ведомственных больниц за медпомощью, уже оттуда ее увезли в Коммунарку. В данный момент Нарусова лежит в палате на 3 этаже клиники», — сообщают «Аргументы недели». Уточняется, что у Нарусовой взяли мазки, проверяют наличие COVID-2019.
В настоящий момент в России коронавирусом болеют 667 человек, 36 — выздоровели. По информации оперштаба по коронавирусу, погибли трое. В связи с пандемией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Вынужденный отпуск будет с сохранением зарплаты, сообщает телеканал 360.
Обновлено 11:50
Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко пояснил ТАСС, что Нарусова не присутствовала вчера на пленарном заседании. По его данным, она решила самоизолироваться, поскольку контактировала с людьми, приехавшими из-за границы.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «