Мать Ксении Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

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Бизнес-форум
Мать Ксении Собчак доставили в инфекционную больницуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мать телеведущей Ксении Собчак и сенатора от Тувы Людмилу Нарусова доставили в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.

«Женщина обратилась в одну из ведомственных больниц за медпомощью, уже оттуда ее увезли в Коммунарку. В данный момент Нарусова лежит в палате на 3 этаже клиники», — сообщают «Аргументы недели». Уточняется, что у Нарусовой взяли мазки, проверяют наличие COVID-2019.

В настоящий момент в России коронавирусом болеют 667 человек, 36 — выздоровели. По информации оперштаба по коронавирусу, погибли трое. В связи с пандемией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Вынужденный отпуск будет с сохранением зарплаты, сообщает телеканал 360.

Обновлено 11:50

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко пояснил ТАСС, что Нарусова не присутствовала вчера на пленарном заседании. По его данным, она решила самоизолироваться, поскольку контактировала с людьми, приехавшими из-за границы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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