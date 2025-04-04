Почти половина стран-участниц СПЧ ООН не поддержала мандат комиссии по Украине

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В СПЧ ООН не все считают необходимым продление мандата комиссии по Украине
В СПЧ ООН не все считают необходимым продление мандата комиссии по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Совете ООН по правам человека 22 страны-участницы из 47 не поддержали продление мандата «независимой» комиссии по расследованию событий на Украине. Это следует из результатов голосования в СПЧ.

«Из 47 государств-членов четыре проголосовали против продления мандата этой комиссии, созданной в 2022 году, 18 воздержались», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости. Остальные 25 стран высказались за продление мандата. 

Ранее член данной комиссии Пабло де Грефф заявил, что они промолчали в своем докладе о пытках над российскими военнопленными и принудительной мобилизации на Украине. Международная комиссия по расследованию событий на Украине была создана СПЧ ООН 4 марта 2022 года. Предполагается, что она должна расследовать нарушения прав человека в ходе конфликта. 

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В Совете ООН по правам человека 22 страны-участницы из 47 не поддержали продление мандата «независимой» комиссии по расследованию событий на Украине . Это следует из результатов голосования в СПЧ. «Из 47 государств-членов четыре проголосовали против продления мандата этой комиссии, созданной в 2022 году, 18 воздержались», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости. Остальные 25 стран высказались за продление мандата.  Ранее член данной комиссии Пабло де Грефф заявил, что они промолчали в своем докладе о пытках над российскими военнопленными и принудительной мобилизации на Украине. Международная комиссия по расследованию событий на Украине была создана СПЧ ООН 4 марта 2022 года. Предполагается, что она должна расследовать нарушения прав человека в ходе конфликта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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