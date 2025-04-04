Почти половина стран-участниц СПЧ ООН не поддержала мандат комиссии по Украине

В Совете ООН по правам человека 22 страны-участницы из 47 не поддержали продление мандата «независимой» комиссии по расследованию событий на Украине. Это следует из результатов голосования в СПЧ.
«Из 47 государств-членов четыре проголосовали против продления мандата этой комиссии, созданной в 2022 году, 18 воздержались», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости. Остальные 25 стран высказались за продление мандата.
Ранее член данной комиссии Пабло де Грефф заявил, что они промолчали в своем докладе о пытках над российскими военнопленными и принудительной мобилизации на Украине. Международная комиссия по расследованию событий на Украине была создана СПЧ ООН 4 марта 2022 года. Предполагается, что она должна расследовать нарушения прав человека в ходе конфликта.
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