В России из-за коронавируса начали останавливать работу общественного транспорта

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В Карелии перестанет ходить весь общественный транспорт, кроме таксиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Карелии с 29 марта остановится работа общественного транспорта из-за пандемии коронавируса. Об этом объявил глава республики Артур Парфенчиков.

«Ограничения будут действовать до 4 апреля», — пишет News.ru. Отмечается, что в Карелии будут ездить только машины такси. При этом, по последним данным, в республике не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019 года в Китае. Позже география вируса расширилась и болезнь распространилась почти на все страны мира. На данный момент в мире заражены более полумиллиона человек, 125 человек выздоровели, а 24 тысячи погибли. В России зафиксирована тысяча случаев болезни.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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