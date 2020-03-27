В России из-за коронавируса начали останавливать работу общественного транспорта

В Карелии перестанет ходить весь общественный транспорт, кроме такси Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Карелии с 29 марта остановится работа общественного транспорта из-за пандемии коронавируса. Об этом объявил глава республики Артур Парфенчиков.

«Ограничения будут действовать до 4 апреля», — пишет News.ru . Отмечается, что в Карелии будут ездить только машины такси. При этом, по последним данным, в республике не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019 года в Китае. Позже география вируса расширилась и болезнь распространилась почти на все страны мира. На данный момент в мире заражены более полумиллиона человек, 125 человек выздоровели, а 24 тысячи погибли. В России зафиксирована тысяча случаев болезни.