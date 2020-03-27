В России из-за коронавируса начали останавливать работу общественного транспорта

В Карелии с 29 марта остановится работа общественного транспорта из-за пандемии коронавируса. Об этом объявил глава республики Артур Парфенчиков.
«Ограничения будут действовать до 4 апреля», — пишет
Вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019 года в Китае. Позже география вируса расширилась и болезнь распространилась почти на все страны мира. На данный момент в мире заражены более полумиллиона человек, 125 человек выздоровели, а 24 тысячи погибли. В России зафиксирована тысяча случаев болезни.
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