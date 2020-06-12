Чехия готова к переговорам с Россией по памятнику маршалу Коневу

Чехия согласилась обсуждать судьбу памятника Коневу с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чехии согласились на предложение России обсудить противоречия из-за памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Москва пока ничего ответила, заявили в Праге.

«Чешские власти и муниципалитеты ухаживают за военными захоронениями и памятниками россиянам», — пишет РБК, ссылаясь на сообщение МИД Чехии. Там добавили, что сейчас памятник Коневу помещен в хранилище, откуда его переместят в музей ХХ века, где его смогут увидеть посетители. При этом в МИДе Чехии обвинили российскую власть в том, что за памятниками их героев в России не ухаживают должным образом.

В начале апреля власти Праги снесли памятник советскому маршалу Коневу. Демонтаж памятника вызвал бурные реакции властей и дипмиссий Чехии и России. Следственный комитет РФ по этому инциденту даже возбудил уголовное дело, напоминает Nation News. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что демонтированный памятник необходимо восстановить либо на территории Чехии, либо на территории России. В МИД РФ рассматривают вариант с выкупом памятника, пишет «Национальная служба новостей».

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