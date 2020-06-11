МИД: Россия готова выкупить снесенный в Праге памятник Коневу

По мнению МИД, действия пражских властей являются нарушением договора о сотрудничестве двух стран Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Российская сторона рассматривает возможность выкупить снесенный в Праге памятник маршалу Коневу. Но на эту меру в в Москве пойдут лишь в крайнем случае. Об этом в четверг заявил замминистра иностранных дел Владимир Титов.

«Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры», — приводит РИА «Новости» слова Титова.

Дипломат также заявил, что решение властей Праги поместить памятник в депозитарий, а затем в несуществующий на данный момент музей является нарушением договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией и глумлением над памятью освободителей страны. По словам Титова, заключенный между странами договор предусматривает обязанность сторон «обеспечивать сохранение, уход и доступ к воинским памятникам».

Памятник маршалу Ивану Коневу, установленный в Праге, демонтировали 3 апреля по решению городских властей. Позже, по информации Следственный комитет РФ возбудил дело по факту «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично», напоминает RТ.

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