Умер первый министр здравоохранения РФ

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Андрей Иванович Воробьев — советский и российский ученый-гематолог. С 14 ноября 1991 года по 23 октября 1992 возглавлял Минздрав РФ. Руководил кафедрой гематологии и интенсивной терапии Российской медицинской академии последипломного образования.

«Да, он умер сегодня утром», — приводит агентство слова Савченко. По словам врача, Воробьев проделал тяжелый путь и являлся наставником для многих людей.

На 92-м году жизни скончался первый министр здравоохранения Российской Федерации, академик РАН Андрей Воробьев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу НМИЦ гематологии Минздрава РФ Валерия Савченко.

Первый глава Минздрава страны скончался в возрасте 91 года Фото: Антон Белицкий

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