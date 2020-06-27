Костин: что поможет политикам победить на необычных выборах-2020

Константин Костин считает, что «Единая Россия» лучше готова к выборам чем другие партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

На голосование по изменению Конституции и на итоги выборов, которые должны состояться в России 13 сентября, повлияют результаты работы отдельных регионов в период пандемии. Об этом заявил глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

«В тех регионах, где власть более профессионально и организованно реализовала необходимые защитные меры в борьбе с коронавирусом, <…> результаты голосования по поправкам в Конституции, и результаты региональных выборов в сентябре 2020 года будут лучшими, чем в тех регионах, где были сбои и осечки», — цитирует Костина «Интерфакс». По его словам, итоги будут положительными, в тех местах, где выход из режима самоизоляции сделали безболезненным, а также в полной мере смогли поддержать предпринимателей.

Костин отметил, что выборы 2020 года станут уникальными, поскольку будут востребованы дистанционные мероприятия для привлечения сторонников. По его словам, у партии «Единая Россия» будет преимущество перед другими, поскольку она уже имела подобный опыт и проводила предварительное голосование в онлайн формате. Также, в отличие от оппонентов, единороссы в период кризиса и коронавируса задействовали волонтеров, перестроили работу общественных приемных, выделили деньги на закупку оборудования, средств защиты и обеспечили законодательное сопровождение экстренных мер исполнительной власти, сказал глава ФоРГО. «Люди это замечают и помнят», — подчеркнул Костин.

Глава ФоРГО также высказался о результатах голосования по изменению Конституции. Явку он оценил в среднем по стране в 50-60%. За принятие поправок проголосуют 60-70%, считает Костин. По его мнению, оппозиционные политики не смогут существенно повлиять на мнения граждан.

В России в единый день голосования 13 сентября 2020 года пройдут выборы глав 20 субъектов РФ (18 прямых, 2 — через парламенты субъектов) и в 11 субъектах — выборы депутатов законодательных органов государственной власти. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 13 июня 2020 года, выборы пройдут в единый день голосования 2021 года.

Ранее директор департамента региональных программ ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына заявляла, что уровень активности россиян на голосовании по поправкам к Конституции составит 50-55%. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России за 48 часов с момента его начала уже превысила 70%, пишет RT.

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