Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес-форум
Ксения Собчак осудила тех, кто хранит накопления в российской валюте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами тех, кто хранит свои сбережения в рублях. Такое заявление она сделала после падения российской валюты в четверг.

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?», — написала Собчак в своем telegram-канале. Свое высказывание она сопроводила скриншотом с финансового портала Investing.com, на котором видно, что курс доллара вырос на 80 копеек (+1,11%) до 73,38 рубля, а курс евро поднялся на 67 копеек (+0,79%) и достиг отметки 86,27 рубля.

На момент публикации новости, по данным Московской биржи, курс доллара вырос на 85 копеек, до 73,21 рубля. Курс евро поднялся на 62 копейки — до 86,23. Курс евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля. Российская валюта снижается на фоне негативных настроений на внешних рынках. Курс рубля по отношению к евро падает восьмой день подряд, а по отношению к доллару — седьмой.

Ранее аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский заявил, в ближайшее время нацвалюту могут ждать колебания. Он предположил, что рубль может просесть к августу.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Экономика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...