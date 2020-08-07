В Европе готовы повысить налог на капиталы из России

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Мальта и Люксембург готовы пересмотреть соглашения в сторону увеличения налоговых ставок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мальта и Люксембург согласились пересмотреть налоговые соглашения с Россией на предложенных РФ условиях, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.

«В отношении Мальты и Люксембурга — обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия. Сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения „СИДН“ с Мальтой», — цитирует Сазанова RNS. Он уточнил, что переговоры с этими государствами оперативно завершатся по окончании переговоров по налогообложению с Кипром, которые пройдут 10—11 августа в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин предложил обложить 15-процентным налогом доходы в виде дивидендов и процентов, выводимые на зарубежные счета. После чего Минфин направил предложение о пересмотре налогового соглашения в сторону увеличения налоговых ставок в Кипр, Мальту и Люксембург, а позднее и в Нидерланды.

Россия уже приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром. Однако по мнению экономистов, российский бизнес останется в офшорах и вряд перейдет в юрисдикцию РФ даже в случае расторжения соглашений по двойному налогообложению. На это могут быть две причины: бизнесмены боятся рейдерских захватов, либо же сами не чисты на руку.

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Экономика Политика

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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