Россияне не смогут нормально посмотреть телевизор в конце сентября

Жители всех регионов России могут столкнуться с помехами при просмотре телевизора с 27 сентября по 20 октября из-за сезонной солнечной интерференции. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). По данным ведомства, в указанный период радиоволны Солнца будут влиять на прием спутникового телесигнала, однако специалисты заверяют: большинство зрителей не заметят сбоев.
«С 27 сентября над Россией будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут влиять на прием телесигнала со спутника связи. Цифровые технологии РТРС сводят влияние интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей», — говорится в сообщении пресс-службы. Цитата по РИА «Новости».
В РТРС пояснили, что солнечная интерференция — естественный процесс, который наблюдается дважды в год, осенью и весной, в районе дней равноденствия. В этот период Солнце оказывается на одной линии со спутником связи и наземной приемной станцией, что может привести к кратковременному «замерзанию» или пропаданию картинки на экране.
Такие случаи носят единичный характер и длятся несколько минут. Для снижения вероятности возникновения помех связисты подготовили альтернативные источники сигнала, на которые автоматически переключится трансляция федеральных телеканалов, входящих в состав цифрового эфирного телевидения.
