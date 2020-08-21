Квартира депутата московской городской думы от КПРФ Олега Шереметьева, которого обвиняют в мошенничестве, захламлена мусором. В жилище народного избранника с обыском пришла полиция.
«Это не наркопритон и не сарай Плюшкина (вымышленный персонаж из поэмы Николая Гоголя „Мертвые души“ — прим. ред.). Это квартира депутата московской городской думы от КПРФ Олега Шереметьева», — пишет Mash. Полицейские обнаружили в квартире горы пустых коробок и пакетов. На полу разбросаны бутылки и различный мусор.
Обыск в квартире Шереметьева проходил в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела о мошенничестве, передает агентство Nation News. По версии следствия, с ноября 2019 по февраль 2020 года Шереметьев ежемесячно премировал свою помощницу на суммы от 350 до 600 тысяч рублей. В документах он указывал ложные сведения о выполнении помощницей заданий особой важности и сложности, а деньги присваивал, считают силовики. Ущерб бюджету Москвы составил около двух миллионов рублей.
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