Самое важное в России и в мире на 5—6 сентября. В камеру к Фургалу подселили экс-министра, Захарова спровоцировала международный скандал

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
В камеру СИЗО «Лефортово» к бывшему губернатору Сергею Фургалу подселили экс-министра Михаила Абызова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жена Навального ответила доктору Рошалю — пост Захаровой в Facebook спровоцировал скандал — Тихановская готова к переговорам с Россией — к Фургалу подселили бывшего министра — Ефремов рассказал о возможном сроке заключения. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 5—6 сентября — в обзоре URA.RU:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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