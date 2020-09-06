Жена Навального ответила доктору Рошалю — пост Захаровой в Facebook спровоцировал скандал — Тихановская готова к переговорам с Россией — к Фургалу подселили бывшего министра — Ефремов рассказал о возможном сроке заключения. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 5—6 сентября — в обзоре URA.RU:
Жена Навального ответила доктору Рошалю, Захарова обвинила Германию
- Жена Алексея Навального Юлия ответила на предложение доктора Леонида Рошаля, тем, что российские медики больше не будут иметь доступа к лечению блогера.
- Ранее Рошаль обратился к медикам Германии о создании общей рабочей группы для оценки причин состояния Навального.
- Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Германии могут вести двойную игру по делу о болезни Навального.
Захарова оскорбила сербов в Facebook
- Представитель МИД РФ Мария Захарова выложила пост в Facebook, где высмеяла визит делегации Сербии в США. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился словами Захаровой.
- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пост Захаровой это «примитивизм и упрощенность».
- Позже Захарова принесла извинения за этот пост. Она заявила, что ее неверно поняли.
Тихановская заявила о готовности переговоров с Россией
- Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в прямом эфире заявила, она готова к диалогу с российской стороной.
- В тоже время в Минске 6 сентября силовые структуры стянули в центр города тяжелую технику для подавления возможных провокаций.
- Днем ранее, силовики провели задержания студентов и преподавателей минских вузов, которые вышли на акцию поддержки сотрудников МГЛУ.
В камеру к Фургалу подселили экс-министра
- Соседом по камере в СИЗО экс-губернатора Сергея Фургала стал бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов.
- По мнению адвоката Ивана Миронова, Абызов может быть агентом оперативников, чтобы вывести Фургала на откровенный разговор.
Страны НАТО готовят ракетные удары по России
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что авиация стран НАТО регулярно совершает полеты с имитацией ракетных ударов по территории России.
В России появится новый телеканал
- В ближайшие месяцы Роскосмос запустит канал «Первый космический». В данный момент ведутся переговоры, и идет набор сотрудников.
Россиян не будут штрафовать за отказ от прививок
- Минюст России рассматривает вариант исключения из проекта нового КоАП нормы о штрафах для россиян за отказ от обязательных прививок и медосмотров. Сейчас его размер доходит до семи тысяч рублей.
Ефремов высказался о своем сроке заключения
- Актер Михаил Ефремов считает, что его отправят в колонию на восемь лет. Приговор по его делу огласят 8 сентября.
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