Военные поставки из западных стран, предназначенные для Украины, во многом сейчас перенаправляются на Ближний Восток. В связи с этим Киев сталкивается с ограничениями в использовании истощающихся запасов и не может расходовать их без ограничения. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Очень большой ресурс отвлекается на войну на Ближнем Востоке. Те же наступательные вооружения, ресурсы отражения, это все переправляется на Ближний Восток, и на нашем фронте становится чуть-чуть поспокойнее, потому что ресурсы, которые были выделены Украине, они уже подходят к концу», — сказал Алаудинов в разговоре с ТАСС. Он также отметил, что у ВС Украины еще имеются определенные ресурсы, однако их возможности по использованию этих запасов ограничены, несмотря на надежды на дальнейшее поступление помощи.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не рассчитывает на получение новых гарантий поддержки в ходе саммита НАТО, прошедшего в Гааге. В то же время Киев продолжает добиваться согласия от администрации главы Белого дома Дональда Трампа на приобретение американских вооружений, несмотря на обеспокоенность мирового сообщества по поводу поставок оружия Украине, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.