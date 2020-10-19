В РПЦ оценили идею давления на противников вакцинации

Привлечение религиозных организаций к борьбе с противниками прививок — плохая идея, поскольку использовать их моральный авторитет для давления на свободное решение человека неприемлемо. Такое мнение выразил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва.
«Не думаю, что „привлечь религиозные организации к борьбе с антипрививочниками“, — хорошая идея. Прививаться или нет — свободное право каждого человека (дисклеймер: лично я считаю, что прививаться можно и нужно). <…> Использовать моральный авторитет церкви для давления на свободное решение в этом вопросе категорически неприемлемо», — приводит ТАСС слова священника.
Ранее, как напоминает агентство, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико выступил с инициативой создать на сайтах общественных и профессиональных организаций разделы о пользе вакцинации. Кроме того, по его мнению, к пропаганде прививок можно привлекать представителей религиозных конфессий.
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