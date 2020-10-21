Мясников сравнил медиков и чиновников в борьбе с коронавирусом

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Александр Мясников. Москва
В борьбе с коронавирусом чиновники не могут бездействовать, отметил Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врачи и чиновники вместе воюют с пандемией коронавируса, однако делают это разными способами. С таким заявлением выступил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Медик видит сущность процесса и по смыслу профессии понимает наличие баланса между желаемым и возможным. Он должен бороться за жизнь каждого, но привык к тому, что часто процессы идут независимо от его усилий. Другое дело чиновник, которому надо принимать конкретные действия в конкретный момент. Действовать здесь и сейчас», — написал Мясников в telegram-канале.

У госслужащих, принимающих решения в рамках борьбы с пандемией, нет времени думать об эффективности тех или иных мер, отметил телеведущий. По словам Мясникова, выбор чиновника стоит между бездействием и теми мерами, которые есть в арсенале на данный момент.

Ранее Мясников заявил, что коронавирус — тренировка для человечества перед столкновением с новыми инфекциями, передает телеканал 360. По его прогнозу, будущие эпидемии будут уносить до 30% жизней.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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