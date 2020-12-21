ФАС накажет Booking.com за невыгодные предложения по отелям и гостиницам

Booking.com одернули за желание стать монополистом на рынке гостиничного бизнеса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сервис Booking.com нарушил антимонопольное законодательство из-за требований к отелям о паритете цен. Теперь Федеральная Антимонопольная служба (ФАС) требует от компании исключить этот пункт договора с гостиницами.

ФАС сообщает, что 21 декабря завершила проверку сервиса. «По результатам его рассмотрения компания признана нарушившей п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции», — указано в сообщении ведомства. Поясняется, что Booking.com навязывал российским отелям, хостелам и гостиницам невыгодные условия договоров. В частности, в рамках партнерского договора они должны были предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. В итоге гостиницы и отели не могли установить другие цены на свои услуги, чем на сайте сервиса.

Теперь ФАС выдаст Booking.com предписание с требованием исключить из договоров с гостиницами «условия о широком и об узком паритете в отношении цен на услуги», на которых они предоставляются. В Booking.com заявили, что расстроены решением ФАС, пишет РБК.

«Мы считаем справедливым, что отели указывают на Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте», — отметили в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что такая мера гарантирует клиентам возможность бронировать место в отеле напрямую через собственные сайты или другие каналы.

Несколько месяцев назад ФАС обязала Booking не требовать от отелей гарантии лучшей цены, пишет RT. Тогда отмечалось, что заключая контракт с агрегатором, отель лишался возможности предлагать более выгодные условия на своём сайте или стойке информации.