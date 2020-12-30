Разработчики постарались передать всю атмосферу игры Фото: скриншот тизера S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC Game World выпустила новый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

В нем демонстрируется несколько локаций от лица героя. Таким образом разработчики попытались передать зрителям атмосферу игры. «Как выразился разработчик GSC Game World, этот тизер представляет собой «то, как на самом деле чувствует себя игра: быстрая смена декораций, зловещие пейзажи и вездесущее чувство неизбежной опасности, сопровождаемое едва различимым гитарным саундтреком», — говорится в описании. На фоне видео звучит кавер-версия песни «Линия жизни» группы «Сплин».

Первый трейлер игры вышел еще в июне. Дата премьеры пока не сообщается, но уже известно, что она выйдет на новом Xbox Series X и PC.