Марьяна Ро начала продавать свои вещи фанатам

Марьяна Ро обещает отправить все деньги на благотворительность Фото: Instagram Марьяны Ро

Блогер и певица Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) предложила подписчикам купить вещи из ее личного гардероба. Деньги она обещает направить на благотворительность. Об этом она сообщила в Instagram.

«Разбираю гардероб. Большую часть вы сможете купить на @roodezhda», — написала Марьяна Ро в сторис. На кадрах, опубликованных Рожковой, видна комната, в которой лежат кучи разной одежды.

В аккаунте, созданным Ро специально для продажи одежды, выложены несколько постов с вещами разных ценовых категорий. Продаются как футболки за две тысячи рублей, так и свитер за 25 тысяч рублей. Все деньги от продажи вещей блогер пообещала направить на благотворительность.

Ранее Марьяна Ро подстригалась налысо. Информация о новом образе блогера шокировала фанатов в соцсетях.