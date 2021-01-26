В Давосе российский президент Владимир Путин сделает новые заявления по ядерному разоружению Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На форуме в Давосе 27 января российский и американский президенты Владмир Путин и Джо Байден могут сделать новые заявления о конкретных шагах по поводу продления договора СНВ-3 и изменения его условий. Такое предположение в беседе с URA.RU сделал доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

«Обмен нотами между Москвой и Вашингтоном о продления договора СНВ-3 стал только началом переговоров по ядерному разоружению. Могу предположить, что в Давосе оба президента [Владимир Путин и Джо Байден, главы РФ и США] заявят о каких-то конкретных дальнейших шагах», — полагает эксперт. В этом году «давосская неделя» проходит в удаленном режиме, по видеосвязи. Выступление Путина запланировано на 14:00, 27 января.

Американская сторона заинтересована в расширении его участников, продолжает Ярулин, поэтому, если договор СНВ-3 будет продлен — начнутся переговоры с Китаем о присоединении к соглашению. Кроме того, эксперт полагает, что телефонный разговор между Путиным и Байденом неслучайно совпал по времени с визитом в Россию министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Москва и Вашингтон также заинтересованы в том, чтобы Тегеран также присоединился к договору, ведь Иран совсем близок к статусу ядерной державы. Кроме того, Ярулин полагает, что список СНВ-3 может быть расширен за счет новых видов вооружений.

Ранее Байден провел телефонный разговор с Путиным в ходе которого была достигнута договоренность о продлении ДСНВ-3. После этого российский президент внес в Госдуму проект соглашения о продлении ДСНВ-3 на ратификацию.

Договор предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран так, чтобы суммарно они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, 1550 боеголовок и 800 пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.