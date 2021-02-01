Генпрокуратура РФ поддержит ФСИН в деле Навального

Обоснованием для замены срока с условного на реальный являются нарушения со стороны Алексея Навального Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Требование Федеральной службы исполнения наказаний заменить условный срок блогера Алексея Навального на реальный обосновано, так как задержанный допустил нарушения приговора. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Требование ФСИН к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что обоснованием для замены срока являются нарушения со стороны блогера, уточняет RT. Генпрокуратура РФ будет оглашать эту позицию во время суда над Навальным.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево в Москве за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше». После каждого пропуска его официально предупреждали о возможности замены условного срока на реальный. 18 января Навального заключили под стражу на 30 суток, передает «Национальная служба новостей». Ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 000 таких же граждан России.