Россия полна решимости нанести ущерб американской демократии, но США не будет пасовать перед российской агрессией и заставит Москву заплатить за свои действия. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая перед Госдепом страны с программной речью, посвященной внешней политике своего кабинета.
«Американское лидерство сталкивается с новой фазой <…> авторитаризма, включая растущие амбиции Китая <…>, а также решимость России нанести ущерб нашей демократии», — цитирует Байдена ТАСС. Он высказал претензии к Москве: вмешательство в американские выборы, кибератаки и отравления собственных граждан. «<…> дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России <…> прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить», — приводит слова президента РИА «Новости».
Байден победил на президентских выборах Дональда Трампа 3 ноября. 15 декабря президент России Владимир Путин поздравил президента США Джо Байдена в избранием на пост. 20 января Байден официально стал 46-м президентом США.
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