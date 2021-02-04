04 февраля 2021

Байден официально озвучил свою позицию по РФ. «Заставим Россию платить»

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Джо Байден, байден джо
Американский президент намерен жестко реагировать на агрессию России Фото: Matt Slocum AP/TASS

Россия полна решимости нанести ущерб американской демократии, но США не будет пасовать перед российской агрессией и заставит Москву заплатить за свои действия. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая перед Госдепом страны с программной речью, посвященной внешней политике своего кабинета.

«Американское лидерство сталкивается с новой фазой <…> авторитаризма, включая растущие амбиции Китая <…>, а также решимость России нанести ущерб нашей демократии», — цитирует Байдена ТАСС. Он высказал претензии к Москве: вмешательство в американские выборы, кибератаки и отравления собственных граждан. «<…> дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России <…> прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить», — приводит слова президента РИА «Новости».

Байден победил на президентских выборах Дональда Трампа 3 ноября. 15 декабря президент России Владимир Путин поздравил президента США Джо Байдена в избранием на пост. 20 января Байден официально стал 46-м президентом США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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