В центре Гамалеи сообщили об опасном вирусе с летальностью 100%

Как сообщает вирусолог, действие опасного индийского вируса схоже с тяжелым энцефалитом и воспалением мозга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вспышки вируса под названием Нипах, выявленного у летучих мышей в Индии, случались в течение последних 20 лет. Летальность в случае заражения им составляет до 75%. Об этом сообщил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Это РНК-содержащий вирус. Были вспышки на протяжении последних 20 лет… Очень высокая летальность у этого вируса. Там от 40 до 75%, даже до 100% людей погибало. Заболевание это как энцефалит, тяжелый энцефалит. Воспаление мозга», — передает телеканал 360 слова Альтштейна.

По его словам, это вирус без эпидемического потенциала. Однако он передается и даже привел к заражению около 250 человек в Индии в 1999 году. Его переносчиками являются крупные летучие лисицы. Они оставляют этот вирус на фруктах.