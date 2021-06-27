В центре Гамалеи сообщили об опасном вирусе с летальностью 100%

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Как сообщает вирусолог, действие опасного индийского вируса схоже с тяжелым энцефалитом и воспалением мозга Фото:

Вспышки вируса под названием Нипах, выявленного у летучих мышей в Индии, случались в течение последних 20 лет. Летальность в случае заражения им составляет до 75%. Об этом сообщил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Это РНК-содержащий вирус. Были вспышки на протяжении последних 20 лет… Очень высокая летальность у этого вируса. Там от 40 до 75%, даже до 100% людей погибало. Заболевание это как энцефалит, тяжелый энцефалит. Воспаление мозга», — передает телеканал 360 слова Альтштейна.

По его словам, это вирус без эпидемического потенциала. Однако он передается и даже привел к заражению около 250 человек в Индии в 1999 году. Его переносчиками являются крупные летучие лисицы. Они оставляют этот вирус на фруктах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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