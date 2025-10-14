В ГД предложили запретить госорганам запрашивать справки о доходах у граждан

Депутаты предложили запретить госорганам запрашивать у граждан справки о доходах и другие документы, которые можно получить через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Соответствующее предложение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву направили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди».
«Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, проработать вопрос о соблюдении компетентными органами требований федерального закона, введении единого для всех органов власти запрета запрашивать у граждан справки о доходах и иные документы», — передает ТАСС слова из документа, который составили депутаты. Они предложили обеспечить перейти на получение необходимых сведений из информационных систем органов власти. Авторы инициативы подчеркнули успешный опыт Соцфонда РФ, который при назначении единого пособия получает данные о доходах граждан в автоматическом режиме. По их словам, это доказывает, что технология для отказа от справки о доходах уже эффективно работает.
В России с 1 января 2025 года начали действовать новые правила в налоговом кодексе, ставшие первыми крупными обновлениями за последние 25 лет. Среди изменений — новая шкала для расчета НДФЛ и увеличенный налог для IT-компаний. Кроме того, владельцев бань, теплиц и сараев обяжут платить новые отчисления. Подробнее о новых правилах в системе налогообложения РФ и о том, как платить налоги — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.