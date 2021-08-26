«Единая Россия»: какие пенсионеры получат новые выплаты первыми

Новые единовременные выплаты пенсионерам начнут поступать россиянам на следующей неделе — 30 августа — 5 сентября. Первыми средства получат те пожилые граждане, которым начисления приходят на банковскую карту — более 30 млн человек. С 3 сентября деньги начнут приходить через Почту России (еще около 12,7 млн получателей), сообщается на официальном сайте «Единой России».
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что выплаты по 10 тысяч рублей «получат абсолютно все пенсионеры» «Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», — сказал Турчак на совещании с министром труда РФ Антоном Котяковым. По словам партийца, региональные отделения ЕР и штабы общественной поддержки будут разъяснять гражданам порядок выплат.
Антон Котяков подчеркнул, что пенсионерам не нужно предоставлять никаких справок для получения средств. Кроме того, выплаты не повлияют на другие меры социальной поддержки. Замминистра труда Ольга Баталина отметила, что нельзя допустить списания банками выплат в счет погашения долгов.
Президент РФ Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной денежной выплате в 10 тысяч рублей для пенсионеров. Ее получат все категории пожилых граждан, в том числе работающие.
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