04 сентября 2021

Страны G7 позвали Россию обсуждать Афганистан

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Страны G7 проведут встречу по Афганистану Фото:
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«Талибан» захватил власть в Афганистане

Главы МИД стран «Большой семерки» на следующей неделе проведут встречу по Афганистану. В частности, на нее планируют пригласить министров иностранных дел России и Китая. Встреча может пройти 8 сентября.

«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других [стран]», — сообщает ТАСС со ссылкой главу МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за участие Москвы и Пекина в решении Афганского вопроса. По его мнению, все международное сообщество должно работать над тем, чтобы предотвратить действия движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Талибы захватили Афганистан 15 августа, после вывода американских военных из страны. Дипломатическое представительство РФ в Кабуле эвакуировало часть российских граждан из Афганистана. Посол Дмитрий Жирно завил, что оставшиеся в стране дипломаты продолжат работу в штатном режиме. Россия установила рабочие контакты с новыми властями Афганистана, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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