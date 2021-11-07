Росреестр отменил требования к максимальному размеру машиноместа

Максимально допустимый размер машиноместа в России теперь не ограничивается законодательно. Такую информацию сообщает Управление Росреестра по Краснодарскому краю.
«Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 120-ФЗ требования о максимальном размере машиномест исключены. Инициированные Росреестром поправки в законодательство вступили в силу», — отмечается на официальном сайте Росреестра.
Ранее действовали максимально допустимые нормативы по таким местам — 6,2*3,6 метра. При этом минимально допустимые размеры остаются теми же — 5,3*2,5 метра. Необходимость изменения закона возникла из-за обращений строительных организаций и транспортных средств, в отношении которых не установлены габариты (сельхозтехника, транспортные и технические средства для инвалидов и другие).
При этом следует отличать термин машиноместо от парковочного места. Так, машиноместо не ограничено либо частично ограничено строительными конструкциями, а под парковкой понимается часть дороги, примыкающая к проезжей части или тротуару.
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