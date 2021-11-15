Минобороны опубликовало документ о служебной тайне из 813 пунктов

Теперь нельзя раскрывать сведения о гибели военнослужащих — они являются служебной тайной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство обороны РФ опубликовало проект приказа о государственной тайне, который состоит из 813 пунктов. На разработку документа, выложенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ушел ровно год.

«Приказываю: утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2022 года перечень сведений Вооруженных Сил РФ, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны (не составляющих государственную тайну и не являющихся общедоступными)», — говорится в проекте документа .

Теперь нельзя озвучивать сведения, раскрывающие материалы разбирательств по преступлениям и происшествиям, а также материалы о гибели военнослужащих. Помимо этого, под запретом сведения, раскрывающие численность личного состава воинских частей, находящихся на лечении. Отмечается также, что в отношении проекта в данный момент проводится независимая антикоррупционная экспертиза.