Минобороны опубликовало документ о служебной тайне из 813 пунктов

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Менщикова Ирина. Курган, бумаги, документы
Теперь нельзя раскрывать сведения о гибели военнослужащих — они являются служебной тайной Фото:

Министерство обороны РФ опубликовало проект приказа о государственной тайне, который состоит из 813 пунктов. На разработку документа, выложенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ушел ровно год.

«Приказываю: утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2022 года перечень сведений Вооруженных Сил РФ, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны (не составляющих государственную тайну и не являющихся общедоступными)», — говорится в проекте документа.

Теперь нельзя озвучивать сведения, раскрывающие материалы разбирательств по преступлениям и происшествиям, а также материалы о гибели военнослужащих. Помимо этого, под запретом сведения, раскрывающие численность личного состава воинских частей, находящихся на лечении. Отмечается также, что в отношении проекта в данный момент проводится независимая антикоррупционная экспертиза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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