Рада разрешила украинским пограничникам стрелять по мигрантам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу-2021 на площадке полигона Свердловского учебного центра ЦВО. Екатеринбург, оружие, стрельба, стрельбище, снайпер, винтовка, огнестрельное оружие, снайперская винтовка, камуфляжная одежда, камуфляж, чемпионат по снайпингу
Украинским пограничникам разрешили применять огнестрельное оружие без санкции МВД Фото:

Верховная Рада Украины приняла закон об усилении защиты государственной границы. Законопроект разрешает пограничникам использовать огнестрельное оружие о боевую технику без соответствующего приказа из МВД.

«Ранее пограничники использовали все силы и средства, руководствуясь подзаконными актами, приказами МВД. Теперь их деятельность будет предусмотрена законодательно, а принятие отдельного документа прежде всего позволит обеспечить защиту госграницы Украины военными формированиями и правоохранительными органами на уровне закона», — передает РИА «Новости» слова одного из авторов законопроекта.

Ранее Великобритания отправила на украинскую границу 600 военнослужащих для противостояния агрессии со стороны России. Американская газета Politico написала о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...