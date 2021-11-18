Рада разрешила украинским пограничникам стрелять по мигрантам

Украинским пограничникам разрешили применять огнестрельное оружие без санкции МВД Фото: Анна Майорова © URA.RU

Верховная Рада Украины приняла закон об усилении защиты государственной границы. Законопроект разрешает пограничникам использовать огнестрельное оружие о боевую технику без соответствующего приказа из МВД.

«Ранее пограничники использовали все силы и средства, руководствуясь подзаконными актами, приказами МВД. Теперь их деятельность будет предусмотрена законодательно, а принятие отдельного документа прежде всего позволит обеспечить защиту госграницы Украины военными формированиями и правоохранительными органами на уровне закона», — передает РИА «Новости» слова одного из авторов законопроекта.

Ранее Великобритания отправила на украинскую границу 600 военнослужащих для противостояния агрессии со стороны России. Американская газета Politico написала о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.