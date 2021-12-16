Представитель РФ в ООН: Украину превращают в проект «анти-Россия»

17 декабря 2021 в 08:16 Размер текста - 17 +

Киев действует в ущерб экономике Украины и интересам ее граждан, заявил Геннадий Кузьмин Фото: Официальный сайт президента Украины Киевские власти превращают Украину в проект «анти-Россия». Об этом в ходе выступления на Генеральной ассамблее ОНН заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. По его словам, действия Киева идут в ущерб экономике Украину и интересам ее граждан. «Украину старательно превращают в проект „анти-Россия“ — озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев — лишь бы во вред России», — заявил Геннадий Кузьмин на заседании, которое транслировались на официальном сайте ООН. Заместитель постпреда России указал, что по последним данным МВФ Украина занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения. При этом ее последовательно накачивают оружием и разжигают на территории страны русофобию. По мнению Кузьмина, такое положение дел угрожает Украине. Россия отказалась голосовать по украинскому проекту резолюции «Положение в области прав человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина». Авторы документа обвинили Россию в нарушении прав жителей полуострова, в том числе крымских татар. Генассамблея ООН приняла резолюцию. За нее проголосовали 65 стран, против — 25. Воздержались 85 государств. Кузьмин назвал ложью многие положения резолюции. В частности, он опроверг дискриминацию крымских татар. Чиновник рассказал о том, что на полуострове работает бюджетный национальный телеканал «Меллет», а обучение в школах ведется на двух языках. Кузьмин назвал резолюцию ООН частью антироссийской компании. «Некоторые государства сейчас послушно выстроятся в шеренгу и проголосуют за украинский проект, ошибочно полагая, что в строю можно остаться незамеченным», — заявил дипломат. Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский попросил европейские страны и США «унять Украину», пока она не устроила войну в Европе, передает RT. Он назвал страну «неразумным дитем» и призвал Запад заняться ее «воспитанием» и «научить хорошим манерам». Полянский также предложил европейцам и американцам посетить Крым, чтобы они смогли убедиться в «бессовестном заблуждении» мирового сообщества. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киевские власти превращают Украину в проект «анти-Россия». Об этом в ходе выступления на Генеральной ассамблее ОНН заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. По его словам, действия Киева идут в ущерб экономике Украину и интересам ее граждан. «Украину старательно превращают в проект „анти-Россия“ — озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев — лишь бы во вред России», — заявил Геннадий Кузьмин на заседании, которое транслировались на официальном сайте ООН. Заместитель постпреда России указал, что по последним данным МВФ Украина занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения. При этом ее последовательно накачивают оружием и разжигают на территории страны русофобию. По мнению Кузьмина, такое положение дел угрожает Украине. Россия отказалась голосовать по украинскому проекту резолюции «Положение в области прав человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина». Авторы документа обвинили Россию в нарушении прав жителей полуострова, в том числе крымских татар. Генассамблея ООН приняла резолюцию. За нее проголосовали 65 стран, против — 25. Воздержались 85 государств. Кузьмин назвал ложью многие положения резолюции. В частности, он опроверг дискриминацию крымских татар. Чиновник рассказал о том, что на полуострове работает бюджетный национальный телеканал «Меллет», а обучение в школах ведется на двух языках. Кузьмин назвал резолюцию ООН частью антироссийской компании. «Некоторые государства сейчас послушно выстроятся в шеренгу и проголосуют за украинский проект, ошибочно полагая, что в строю можно остаться незамеченным», — заявил дипломат. Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский попросил европейские страны и США «унять Украину», пока она не устроила войну в Европе, передает RT. Он назвал страну «неразумным дитем» и призвал Запад заняться ее «воспитанием» и «научить хорошим манерам». Полянский также предложил европейцам и американцам посетить Крым, чтобы они смогли убедиться в «бессовестном заблуждении» мирового сообщества.