КНДР бойкотируют Олимпийские игры «из-за действий враждебных сил»

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) уведомила Китай о том, что не будет принимать участие в Олимпийских Играх в Пекине из-за враждебных действий США, а также по причине всемирной пандемии коронавируса. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«США и подконтрольные им силы становятся все более неприкрытыми в своих действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр. Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии. Мы полностью поддерживаем китайских товарищей в их работе по организации великолепного и замечательного олимпийского фестиваля», — говорится в письме, которое было отправлено КНДР в организационный комитет Игр в Пекине.
Ранее сообщалось, что США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае. Америка предоставляет своим союзникам право самим решать, как поступать в этой ситуации. Однако, несмотря на это, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде в КНР.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае в этом году. Пекин станет первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Президент России Владимир Путин заявил, что планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр.
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) уведомила Китай о том, что не будет принимать участие в Олимпийских Играх в Пекине из-за враждебных действий США, а также по причине всемирной пандемии коронавируса. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «США и подконтрольные им силы становятся все более неприкрытыми в своих действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр. Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии. Мы полностью поддерживаем китайских товарищей в их работе по организации великолепного и замечательного олимпийского фестиваля», — говорится в письме, которое было отправлено КНДР в организационный комитет Игр в Пекине. Ранее сообщалось, что США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае. Америка предоставляет своим союзникам право самим решать, как поступать в этой ситуации. Однако, несмотря на это, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде в КНР. Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае в этом году. Пекин станет первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Президент России Владимир Путин заявил, что планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр.