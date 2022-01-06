КНДР бойкотируют Олимпийские игры «из-за действий враждебных сил»

07 января 2022 в 06:33 Размер текста - 17 +

КНДР не едет на Олимпийские игры из-за действий США и распространения коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) уведомила Китай о том, что не будет принимать участие в Олимпийских Играх в Пекине из-за враждебных действий США, а также по причине всемирной пандемии коронавируса. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «США и подконтрольные им силы становятся все более неприкрытыми в своих действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр. Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии. Мы полностью поддерживаем китайских товарищей в их работе по организации великолепного и замечательного олимпийского фестиваля», — говорится в письме, которое было отправлено КНДР в организационный комитет Игр в Пекине. Ранее сообщалось, что США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае. Америка предоставляет своим союзникам право самим решать, как поступать в этой ситуации. Однако, несмотря на это, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде в КНР. Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае в этом году. Пекин станет первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Президент России Владимир Путин заявил, что планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) уведомила Китай о том, что не будет принимать участие в Олимпийских Играх в Пекине из-за враждебных действий США, а также по причине всемирной пандемии коронавируса. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «США и подконтрольные им силы становятся все более неприкрытыми в своих действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр. Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии. Мы полностью поддерживаем китайских товарищей в их работе по организации великолепного и замечательного олимпийского фестиваля», — говорится в письме, которое было отправлено КНДР в организационный комитет Игр в Пекине. Ранее сообщалось, что США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае. Америка предоставляет своим союзникам право самим решать, как поступать в этой ситуации. Однако, несмотря на это, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде в КНР. Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае в этом году. Пекин станет первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Президент России Владимир Путин заявил, что планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр.