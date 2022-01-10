NI: в США допустили международное признание Крыма российским

11 января 2022 в 05:59 Размер текста - 17 +

Запад может признать Крым российским по итогам предстоящих переговоров Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Итогом переговоров РФ и Запада может стать международное признание Крыма российским. Об этом заявил политолог Стивен Сабо в колонке для National Interest. «США и их западные партнеры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны», — написал Сабо. Он отметил, что в соглашении могут затронуть вопрос размещенных в Европе войск и вооружений договаривающихся сторон. Кроме того, переговоры могут привести к изменению международно признанных политических границ Украины. По его мнению, в результате сделки Донбасс войдет в состав РФ, кроме того Запад признает суверенитет Москвы над Крымом. Сабо также заявил, что обещание НАТО о членстве Украины в альянсе, данное Киеву в 2008 году, является стратегической ошибкой. По его мнению, Америке не нужен еще один союзник с нестабильным и коррумпированным правительством и многочисленным меньшинством. Представители России и США обсудили 10 января в Женеве гарантии безопасности. По словам Рябкова, прогресс по вопросу расширения НАТО не был достигнут. Обсуждение было конкретным и сложным, стороны не пытались обойти острые углы, сказал он. Позже представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что РФ и США достигли прогресса в обсуждении размещения ракет. По словам одного из представителей Белого дома, 12 января ожидается встреча российских дипломатов с представителями НАТО. Помимо этого, 13 января планируется провести переговоры между РФ и ОБСЕ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Итогом переговоров РФ и Запада может стать международное признание Крыма российским. Об этом заявил политолог Стивен Сабо в колонке для National Interest. «США и их западные партнеры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны», — написал Сабо. Он отметил, что в соглашении могут затронуть вопрос размещенных в Европе войск и вооружений договаривающихся сторон. Кроме того, переговоры могут привести к изменению международно признанных политических границ Украины. По его мнению, в результате сделки Донбасс войдет в состав РФ, кроме того Запад признает суверенитет Москвы над Крымом. Сабо также заявил, что обещание НАТО о членстве Украины в альянсе, данное Киеву в 2008 году, является стратегической ошибкой. По его мнению, Америке не нужен еще один союзник с нестабильным и коррумпированным правительством и многочисленным меньшинством. Представители России и США обсудили 10 января в Женеве гарантии безопасности. По словам Рябкова, прогресс по вопросу расширения НАТО не был достигнут. Обсуждение было конкретным и сложным, стороны не пытались обойти острые углы, сказал он. Позже представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что РФ и США достигли прогресса в обсуждении размещения ракет. По словам одного из представителей Белого дома, 12 января ожидается встреча российских дипломатов с представителями НАТО. Помимо этого, 13 января планируется провести переговоры между РФ и ОБСЕ.