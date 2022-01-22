Адмирал признал Крым российским и ушел в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

В Германии считают, что Украине — не место в Евросоюзе, а Крым принадлежит России по праву. Об этом сообщили комментаторы, прочитавшие статью о том, что Украина обвинила Германию в «поощрении» Путина, материал размещен в немецком издании Der Spiegel.

В статье приводилось мнение командующего военно-морскими силами (ВМС) Германии Кай-Ахима Шенбаха, который заявил о невозможности возвращения Крыма в состав Украины. После такого заявления он подал в отставку, пишет RT. Это произошло несмотря на то, что он объяснил, что «бездумные комментарии» по поводу Крыма являются его личной точкой зрения.

«Украинское правительство, не моргнув глазом, ввело бы Европу в войну. Горе нам от таких друзей», — считают некоторые граждане Германии.

«Украина пытается собрать альянс желающих, привлекая к себе другие страны. Германия пытается донести, что четкое позиционирование, такое как поставка оружия, было бы скорее неправильным путем. Громкое бряцание саблей и меткие слова должны быть заменены дипломатическими усилиями», — поддерживают его другие комментаторы.

«Украина должна сдерживаться со своими требованиями. Адмирал прав, Крым остается русским», — кто-то полагает, что Украина слишком много требует.

«Понятно, что непостижимой милитаризацией Украины можно отпугнуть русских. Но это не по-настоящему, это принудительно. Кроме того, это только усилит опасения России по поводу НАТО и приведет к полномасштабной милитаризации России», — все больше пользователей считают, что мир возможен только с помощью дипломатии.

«Тот, кто верит, что Россия вернет Крым, также верит в Деда Мороза. Вице-адмирал говорит только то, что знает каждый», — отметил пользователь с ником firmus.

«Ясно только, что Украина не войдет в ЕС. Слишком коррумпирована и нестабильна. Она все еще находится в списке небезопасных стран, таких как Афганистан и Китай. Мы, вероятно, находимся за 50 лет от ее присоединения», — отметил еще один представитель Германии.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Местные жители, единогласно высказались за выход из состава Украины, однако в Киеве отказываются признавать полуостров частью РФ, дополняет «Царьград».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам