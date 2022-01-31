Беженцы с Донбасса проигрывают жителям СНГ в борьбе за паспорт РФ

31 января 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Беженцы с Украины долгие годы пытаются получить российские паспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Беженцы с Донбасса не могут получить российское гражданство с 2014 года из-за несовершенного миграционного законодательства, которое не предусматривает каких-либо преференций русским из бывших советских республик. Об этом URA.RU рассказала глава правозащитной организации «За права человека» Татьяна Котляр. Статья по теме В столице мигрантов гражданство России можно купить за 200 тысяч «В своей деятельности я регулярно сталкиваюсь с русскими, приехавшими в Россию с Донбасса еще в первую миграционную волну. Многие из них до сих пор не могут получить российский паспорт. Проблема в том, что для них не предусмотрены никакие преференции при получении гражданства, а значит, они сталкиваются с теми же проблемами, что и остальные мигранты. За пару нарушений они могут быть выдворены обратно, и путь в Россию для них будет закрыт надолго. Все это связано с тем, что в России нет действенных программ репатриации граждан. Существующие же сейчас механизмы не работают должным образом», — рассказала Татьяна Котляр. По словам депутата городского собрания Обнинска Андрея Зыкова, где разразился миграционный кризис, некоторые из беженцев с Донбасса, проживающие в городе, также до сих пор не сумели получить российский паспорт. «Интересно, что многие жители Донбасса еще после первой волны миграции так и не смогли получить гражданство, а вот жители Средней Азии получают его гораздо быстрее и проще», — отметил Андрей Зыков. Ранее URA.RU рассказало о том, как в первом советском наукограде — городе Обнинске — разразился миграционный кризис. Проблемы с мигрантами из ближнего зарубежья, с которыми город пытается справиться не первый год, вскрылись после скандала в одной из школ, которую терроризировали дети мигрантов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Беженцы с Донбасса не могут получить российское гражданство с 2014 года из-за несовершенного миграционного законодательства, которое не предусматривает каких-либо преференций русским из бывших советских республик. Об этом URA.RU рассказала глава правозащитной организации «За права человека» Татьяна Котляр. «В своей деятельности я регулярно сталкиваюсь с русскими, приехавшими в Россию с Донбасса еще в первую миграционную волну. Многие из них до сих пор не могут получить российский паспорт. Проблема в том, что для них не предусмотрены никакие преференции при получении гражданства, а значит, они сталкиваются с теми же проблемами, что и остальные мигранты. За пару нарушений они могут быть выдворены обратно, и путь в Россию для них будет закрыт надолго. Все это связано с тем, что в России нет действенных программ репатриации граждан. Существующие же сейчас механизмы не работают должным образом», — рассказала Татьяна Котляр. По словам депутата городского собрания Обнинска Андрея Зыкова, где разразился миграционный кризис, некоторые из беженцев с Донбасса, проживающие в городе, также до сих пор не сумели получить российский паспорт. «Интересно, что многие жители Донбасса еще после первой волны миграции так и не смогли получить гражданство, а вот жители Средней Азии получают его гораздо быстрее и проще», — отметил Андрей Зыков. Ранее URA.RU рассказало о том, как в первом советском наукограде — городе Обнинске — разразился миграционный кризис. Проблемы с мигрантами из ближнего зарубежья, с которыми город пытается справиться не первый год, вскрылись после скандала в одной из школ, которую терроризировали дети мигрантов.