ФСБ задержала топ-менеджера из Минэнерго России

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Следователи планируют попросить арестовать Николая Мягких Фото:

ФСБ задержала гендиректора подведомственной Минэнерго «Федеральной энергосервисной компании» (ФГУП ФЭСКО) Николая Мягких. Его подозревают в причастности к мошенничеству.

«Николай Мягких был задержан оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ и следователями УВД САО ГУ МВД по Москве утром в четверг по прилете из Перми в столичном аэропорту Домодедово. Его сразу же отправили на допрос в качестве подозреваемого в рамках ранее возбужденного в отделе по расследованию организованной преступной деятельности уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, Мягких оказался замешан в схеме с продажей машин автопарка ФГУП. С помощью фиктивной оценки стоимость машин занизили на 90%, но продавали их по реальной цене. Не исключается, что оставшиеся 10% тоже не возвращали в казну предприятия. После проверки небольшого периода работы, ущерб оценивается примерно на сумму 80 млн рублей. Мягких отрицает свою вину. Следователи собираются попросить суд об аресте, отмечает издание. В Минэнерго пока не прокомментировали информацию.

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ФСБ задержала гендиректора подведомственной Минэнерго «Федеральной энергосервисной компании» (ФГУП ФЭСКО) Николая Мягких. Его подозревают в причастности к мошенничеству. «Николай Мягких был задержан оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ и следователями УВД САО ГУ МВД по Москве утром в четверг по прилете из Перми в столичном аэропорту Домодедово. Его сразу же отправили на допрос в качестве подозреваемого в рамках ранее возбужденного в отделе по расследованию организованной преступной деятельности уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник. По предварительной информации, Мягких оказался замешан в схеме с продажей машин автопарка ФГУП. С помощью фиктивной оценки стоимость машин занизили на 90%, но продавали их по реальной цене. Не исключается, что оставшиеся 10% тоже не возвращали в казну предприятия. После проверки небольшого периода работы, ущерб оценивается примерно на сумму 80 млн рублей. Мягких отрицает свою вину. Следователи собираются попросить суд об аресте, отмечает издание. В Минэнерго пока не прокомментировали информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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