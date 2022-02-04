ФСБ задержала топ-менеджера из Минэнерго России

04 февраля 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Следователи планируют попросить арестовать Николая Мягких Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU ФСБ задержала гендиректора подведомственной Минэнерго «Федеральной энергосервисной компании» (ФГУП ФЭСКО) Николая Мягких. Его подозревают в причастности к мошенничеству. «Николай Мягких был задержан оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ и следователями УВД САО ГУ МВД по Москве утром в четверг по прилете из Перми в столичном аэропорту Домодедово. Его сразу же отправили на допрос в качестве подозреваемого в рамках ранее возбужденного в отделе по расследованию организованной преступной деятельности уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — передает « Коммерсант » со ссылкой на источник. По предварительной информации, Мягких оказался замешан в схеме с продажей машин автопарка ФГУП. С помощью фиктивной оценки стоимость машин занизили на 90%, но продавали их по реальной цене. Не исключается, что оставшиеся 10% тоже не возвращали в казну предприятия. После проверки небольшого периода работы, ущерб оценивается примерно на сумму 80 млн рублей. Мягких отрицает свою вину. Следователи собираются попросить суд об аресте, отмечает издание. В Минэнерго пока не прокомментировали информацию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ФСБ задержала гендиректора подведомственной Минэнерго «Федеральной энергосервисной компании» (ФГУП ФЭСКО) Николая Мягких. Его подозревают в причастности к мошенничеству. «Николай Мягких был задержан оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ и следователями УВД САО ГУ МВД по Москве утром в четверг по прилете из Перми в столичном аэропорту Домодедово. Его сразу же отправили на допрос в качестве подозреваемого в рамках ранее возбужденного в отделе по расследованию организованной преступной деятельности уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник. По предварительной информации, Мягких оказался замешан в схеме с продажей машин автопарка ФГУП. С помощью фиктивной оценки стоимость машин занизили на 90%, но продавали их по реальной цене. Не исключается, что оставшиеся 10% тоже не возвращали в казну предприятия. После проверки небольшого периода работы, ущерб оценивается примерно на сумму 80 млн рублей. Мягких отрицает свою вину. Следователи собираются попросить суд об аресте, отмечает издание. В Минэнерго пока не прокомментировали информацию.