CNN: Путин заставил власти США играть в угадайку

05 февраля 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Американские лидеры строят теории по поводу поведения РФ в ситуации с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин обыграл западных лидеров. Он заставил их строить теории по поводу поведения России по отношению к Украине, однако никто не знает реальных планов российского президента, сообщает корреспондент CNN Стивен Коллинсон. «У всех есть теория о том, что российский президент планирует в отношении Украины. Но на самом деле никто этого не знает. Может быть, и он сам», — пишет Коллинсон. Он считают, что, американские лидеры «попали в игру Путина в угадайку». Журналист отмечает, что, пытаясь выяснить, что задумал Кремль, члены американского Конгресса устраивают тайные брифинги и встречи с американскими шпионскими службами. При этом, как сообщает Коллинсон, Путин заставил Белый дом обратить на себя внимание, «окружив независимую прозападную Украину войсками», а также открыть дипломатические пути, чтобы «разлучить союзников по НАТО». Кроме того, как отмечает журналист, российскому президенту удалось утроить публичный конфликт между правительствами США и Украины из-за «вероятного вторжения РФ». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин обыграл западных лидеров. Он заставил их строить теории по поводу поведения России по отношению к Украине, однако никто не знает реальных планов российского президента, сообщает корреспондент CNN Стивен Коллинсон. «У всех есть теория о том, что российский президент планирует в отношении Украины. Но на самом деле никто этого не знает. Может быть, и он сам», — пишет Коллинсон. Он считают, что, американские лидеры «попали в игру Путина в угадайку». Журналист отмечает, что, пытаясь выяснить, что задумал Кремль, члены американского Конгресса устраивают тайные брифинги и встречи с американскими шпионскими службами. При этом, как сообщает Коллинсон, Путин заставил Белый дом обратить на себя внимание, «окружив независимую прозападную Украину войсками», а также открыть дипломатические пути, чтобы «разлучить союзников по НАТО». Кроме того, как отмечает журналист, российскому президенту удалось утроить публичный конфликт между правительствами США и Украины из-за «вероятного вторжения РФ».