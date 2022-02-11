Умерла звезда фильмов «Географ глобус пропил» и «Стиляги»

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Траурный мемориал у посольства Республики Казахстан в Москве. Москва, траур, цветы, мемориал, посольство республики казахстан
Не стало актрисы Евгении Брик Фото:

Умерла актриса Евгения Брик. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Екатерина Гордеева.

«Сегодня умерла Евгения Брик… Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет», — сообщила Гордеева. Она добавила, что у Брик остались дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский (известный режиссер — ред.), мать и сестра.

Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. Она снималась в картинах «Марш Турецкого», «Каменская», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Елки 1914», «Одесса».

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Умерла актриса Евгения Брик. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Екатерина Гордеева. «Сегодня умерла Евгения Брик… Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет», — сообщила Гордеева. Она добавила, что у Брик остались дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский (известный режиссер — ред.), мать и сестра. Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. Она снималась в картинах «Марш Турецкого», «Каменская», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Елки 1914», «Одесса».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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