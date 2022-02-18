Полпред Якушев выделил Тюмень среди всех регионов УрФО

18 февраля 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

В Тюменской области 55% населения систематически занимаются спортом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской области 55% жителей систематически занимаются спортом, что является лучшим показателем в УрФО. Об этом, как передает корреспондент URA.RU с места событий, заявил уральский полпред Владимир Якушев после по итогам совещания с министром спорта РФ Олегом Матыциным, прошедшим 18 февраля в Екатеринбурге. «Что касается регионов УрФО, то в Тюменской области спортом занимается 55% населения, в ЯНАО — 51%, Свердловская область подошла к границе 50%. В Курганской области спортом занимается 48% жителей, в Челябинской области и ХМАО — 47%», — привел полпред статистику. Якушев напомнил, что целью федерального проекта «Спорт — норма жизни» является показатель в 70% россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Этой планки страна должна достичь к 2030. Сегодня по данным Минспорта РФ, активными любителями спорта считаются 45% жителей России. Ранее агентство сообщало, что министр спорта России Матыцин приехал в Екатеринбург 18 февраля для совещания по подготовке Универсиады-2023. В планах федерального чиновника осмотреть все объекты будущей Универсиады, спортивные объекты УГМК, встретиться с губернатором региона и со спортивной общественностью. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюменской области 55% жителей систематически занимаются спортом, что является лучшим показателем в УрФО. Об этом, как передает корреспондент URA.RU с места событий, заявил уральский полпред Владимир Якушев после по итогам совещания с министром спорта РФ Олегом Матыциным, прошедшим 18 февраля в Екатеринбурге. «Что касается регионов УрФО, то в Тюменской области спортом занимается 55% населения, в ЯНАО — 51%, Свердловская область подошла к границе 50%. В Курганской области спортом занимается 48% жителей, в Челябинской области и ХМАО — 47%», — привел полпред статистику. Якушев напомнил, что целью федерального проекта «Спорт — норма жизни» является показатель в 70% россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Этой планки страна должна достичь к 2030. Сегодня по данным Минспорта РФ, активными любителями спорта считаются 45% жителей России. Ранее агентство сообщало, что министр спорта России Матыцин приехал в Екатеринбург 18 февраля для совещания по подготовке Универсиады-2023. В планах федерального чиновника осмотреть все объекты будущей Универсиады, спортивные объекты УГМК, встретиться с губернатором региона и со спортивной общественностью.