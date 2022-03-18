Постпред РФ в ООН объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Мариуполь

18 марта 2022 в 09:22 Размер текста - 17 +

В Мариуполе содержатся доказательства преступлений украинских радикалов, сообщил Василий Небензя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ), радикалы и националисты цепляются за Мариуполь, чтобы скрыть следы своих преступлений против граждан. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. «Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так цепляются. Сегодня мы услышали целый ряд сообщений — это и обвинения в обстреле ставшего уже нарицательным роддома в Мариуполе и бомбежке мариупольского театра. Все эти фейки неоднократно опровергались», — передает РИА «Новости» слова Небензи. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить проблему по-другому. Россия в ходе заседания ООН предъявила доказательства того, что армия РФ не наносила ударов по мирному населению Мариуполя. На данный момент город почти полностью находится под контролем российской армии, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), радикалы и националисты цепляются за Мариуполь, чтобы скрыть следы своих преступлений против граждан. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. «Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так цепляются. Сегодня мы услышали целый ряд сообщений — это и обвинения в обстреле ставшего уже нарицательным роддома в Мариуполе и бомбежке мариупольского театра. Все эти фейки неоднократно опровергались», — передает РИА «Новости» слова Небензи. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить проблему по-другому. Россия в ходе заседания ООН предъявила доказательства того, что армия РФ не наносила ударов по мирному населению Мариуполя. На данный момент город почти полностью находится под контролем российской армии, пишет RT.