Швейцария предложила принять у себя переговоры России и Украины

Швейцария готова играть посредническую роль в урегулировании конфликта и принять на своей территории российско-украинские переговоры. Об этом заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис.
«Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль за кулисами или принять у себя переговоры», — приводит слова Кассиса местная телерадиокомпания RTS.
24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе страны. Турция заявила о готовности содействовать организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Россия неоднократно заявляла, что не планирует оккупацию территорий Украины. Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным объектам страны, не причиняя вреда гражданскому населению.
Швейцария готова играть посредническую роль в урегулировании конфликта и принять на своей территории российско-украинские переговоры. Об этом заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис. «Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль за кулисами или принять у себя переговоры», — приводит слова Кассиса местная телерадиокомпания RTS. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе страны. Турция заявила о готовности содействовать организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Россия неоднократно заявляла, что не планирует оккупацию территорий Украины. Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным объектам страны, не причиняя вреда гражданскому населению.