Швейцария предложила принять у себя переговоры России и Украины

20 марта 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

Швейцария готова стать посредником в отношениях Москвы и Киева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Швейцария готова играть посредническую роль в урегулировании конфликта и принять на своей территории российско-украинские переговоры. Об этом заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис. «Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль за кулисами или принять у себя переговоры», — приводит слова Кассиса местная телерадиокомпания RTS. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе страны. Турция заявила о готовности содействовать организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Россия неоднократно заявляла, что не планирует оккупацию территорий Украины. Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным объектам страны, не причиняя вреда гражданскому населению. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Швейцария готова играть посредническую роль в урегулировании конфликта и принять на своей территории российско-украинские переговоры. Об этом заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис. «Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Она готова играть посредническую роль за кулисами или принять у себя переговоры», — приводит слова Кассиса местная телерадиокомпания RTS. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация на Украине завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе страны. Турция заявила о готовности содействовать организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Россия неоднократно заявляла, что не планирует оккупацию территорий Украины. Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным объектам страны, не причиняя вреда гражданскому населению.