Минобороны: военным РФ удалось ликвидировать наемников на Украине

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Российские войска уничтожили штаб иностранных наемников и украинский националистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 21 марта российские военные нанесли удар по центру подготовки иностранных наемников и националистов в Ровенской области. По данным Минобороны РФ, благодаря слаженной работе военнослужащих РФ были уничтожены 80 наемников и националистов.

«Ночью высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожены более 80 наемников и националистов», — сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что ракетами воздушного базирования был уничтожен склад боеприпасов. Вместе с ним уничтожению подлежал штаб механизированной бригады у населенного пункта Селец.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации утром 24 февраля. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию Украины. Путин говорил, что спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Причинами стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашения, а также угроза расширения НАТО на восток, заявлял глава государства. Россия предлагала Киеву вывести войска из Донбасса для предотвращения спецоперации, но они не захотели, заявлял Путин.

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В ночь на 21 марта российские военные нанесли удар по центру подготовки иностранных наемников и националистов в Ровенской области. По данным Минобороны РФ, благодаря слаженной работе военнослужащих РФ были уничтожены 80 наемников и националистов. «Ночью высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожены более 80 наемников и националистов», — сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что ракетами воздушного базирования был уничтожен склад боеприпасов. Вместе с ним уничтожению подлежал штаб механизированной бригады у населенного пункта Селец. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации утром 24 февраля. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию Украины. Путин говорил, что спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Причинами стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашения, а также угроза расширения НАТО на восток, заявлял глава государства. Россия предлагала Киеву вывести войска из Донбасса для предотвращения спецоперации, но они не захотели, заявлял Путин.
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