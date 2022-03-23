В Германии оценили решение Путина продавать газ за рубли

23 марта 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Решение о продаже газа за рубли вызвало недоумение в Германии Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Заявление президента РФ Владимира Путина о продаже газа за рубли недружественным странам вызвало непонимание у газовой промышленности в ФРГ. Об этом заявил глава правления профильной ассоциации Zukunft Gas Тимм Келер. «С большим недоумением мы услышали сообщение о том, что Россия хочет обрабатывать поставки газа только в рублях», — сказал Келер в беседе с агентством Dpa. По его словам, представители газовой промышленности ФРГ пока не могут оценить возможные последствия этого решения на торговлю энергоресурсами. 23 марта Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли, потому что в сложившейся ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров. Президент отметил, что поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС, объявивших дефолт по своим обязательствам перед РФ. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявлял, что такие шаги имеют все признаки агрессии и экономической войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявление президента РФ Владимира Путина о продаже газа за рубли недружественным странам вызвало непонимание у газовой промышленности в ФРГ. Об этом заявил глава правления профильной ассоциации Zukunft Gas Тимм Келер. «С большим недоумением мы услышали сообщение о том, что Россия хочет обрабатывать поставки газа только в рублях», — сказал Келер в беседе с агентством Dpa. По его словам, представители газовой промышленности ФРГ пока не могут оценить возможные последствия этого решения на торговлю энергоресурсами. 23 марта Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли, потому что в сложившейся ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров. Президент отметил, что поводом для такого решения послужили заявления США и ЕС, объявивших дефолт по своим обязательствам перед РФ. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявлял, что такие шаги имеют все признаки агрессии и экономической войны.