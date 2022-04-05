В Госдуме задумались над выплатой алиментов мужчинам

06 апреля 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

В Госдуме рассмотрят возможность выплаты алиментов отцам Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России могут предоставить одинаковый доступ к алиментам и мужчинам, и женщинам. Госдума может принять такой законопроект уже в июне. «Речь идет о том, чтобы предоставить возможность мужчине получать алименты, если он занимается воспитанием ребенка. Мы поддержим этот законопроект, потому что по Конституции у нас мужчина и женщина имеют равные права», — объяснила глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передают «Известия». Если закон будет принят, оба родителя будут иметь право в течение трех лет со дня рождения общего ребенка требовать предоставления алиментов судебном порядке в случае отказа от материальной поддержки и отсутствия соглашения об уплате алиментов. Сейчас таким правом обладают только женщины. При этом, согласно 90-й статье Семейного кодекса, бывший супруг может требовать через суд получение алиментов с учетом следующих обстоятельств: если он является нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с этого момента, если воспитывает инвалида, а также если он нуждающийся пенсионер. В феврале портал Госуслуг выложил актуальную информацию о выплатах и льготах семьям с детьми. Так, молодая семья может рассчитывать на обычные пособия, а также на дополнительную поддержку. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России могут предоставить одинаковый доступ к алиментам и мужчинам, и женщинам. Госдума может принять такой законопроект уже в июне. «Речь идет о том, чтобы предоставить возможность мужчине получать алименты, если он занимается воспитанием ребенка. Мы поддержим этот законопроект, потому что по Конституции у нас мужчина и женщина имеют равные права», — объяснила глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передают «Известия». Если закон будет принят, оба родителя будут иметь право в течение трех лет со дня рождения общего ребенка требовать предоставления алиментов судебном порядке в случае отказа от материальной поддержки и отсутствия соглашения об уплате алиментов. Сейчас таким правом обладают только женщины. При этом, согласно 90-й статье Семейного кодекса, бывший супруг может требовать через суд получение алиментов с учетом следующих обстоятельств: если он является нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с этого момента, если воспитывает инвалида, а также если он нуждающийся пенсионер. В феврале портал Госуслуг выложил актуальную информацию о выплатах и льготах семьям с детьми. Так, молодая семья может рассчитывать на обычные пособия, а также на дополнительную поддержку.